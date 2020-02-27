Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался
11:00 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
"[Идея] возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом". По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.
Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете. Но и 20 лет назад он вызывал интерес у граждан. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.
Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент ответил, что двойника у него нет. Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники. "Нет, не двойники, вполне живые", - с улыбкой ответил ей Медведев.
В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров в интервью ТАСС также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости.
НОВОСТИ
- 11:05 27.02.2020
- Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
- 10:32 27.02.2020
- В Европе напали на критика руководства Чечни - СМИ
- 10:20 27.02.2020
- Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 2,8 тыс. человек
- 10:05 27.02.2020
- Предвыборный штаб Трампа обвинил NYT в клевете
- 10:00 27.02.2020
- CША, Британия и Турция существенно нарастили закупку нефти в России
- 09:32 27.02.2020
- Счетная палата не нашла водопровод в трети детских медучреждений
- 09:20 27.02.2020
- Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
- 09:05 27.02.2020
- США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
- 09:00 27.02.2020
- У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер
- 08:50 27.02.2020
- Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать