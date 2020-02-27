Памфилова выступила против порога явки при голосовании по поправкам в Конституцию

14:00 Источник: Интерфакс

Вводить порог явки на общенародном голосовании по поправкам в Конституцию не целесообразно исходя из национальных особенностей РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

"Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать", - сказала Памфилова в четверг на заседании комитета, отвечая на соответствующий вопрос.

"Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект", - сказала глава ЦИК РФ.