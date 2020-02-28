РПЦ попросила передать ей часовню петербургского храма Спаса на Крови
22:40 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы
РПЦ попросила передать ей часовню храма Спаса на Крови в Петербурге. Как рассказал «Эху Москвы» депутат Максим Резник, с соответствующим письмом ранее к городской администрации обратился митрополит Варсанофий. По словам парламентария, совещание по этому вопросу пройдет в Смольном через неделю.
Русская православная церковь ранее просила передать в ее ведение Исаакиевский собор. Это вызвало массу протестов активистов и градозащитников. В итоге передача так и не состоялась.
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