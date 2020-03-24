В марте россияне стали тратить больше наличных, подсчитал Московский кредитный банк
17:39 24.03.2020
А вот перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара обеспечил значительный прирост выручки у магазинов электроники. При этом клиенты МКБ увеличили и безналичные траты: на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, еще больше – на 70% - увеличились расходы на аптеки.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране клиенты многих банков, включая МКБ, стали чаще расплачиваться картой, - отмечает заместитель директора департамента развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Глеб Забелин. – Но значительное количество граждан продолжают активно использовать наличные, в марте они стали еще больше тратить в магазинах. Сейчас уместно говорить не о сокращении наличных в рознице, а о резком увеличении, особенно в отдельных сегментах».
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