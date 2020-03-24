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В марте россияне стали тратить больше наличных, подсчитал Московский кредитный банк

17:39 24.03.2020

Московский кредитный банк (МКБ) провел анализ показателей выручки своих клиентов - торговых компаний - в марте. Оказалось, что в некоторых сегментах отмечается многократный рост наличной денежной выручки по сравнению с февралем. За 23 дня марта россияне потратили супермаркетах на 20-30% больше наличных, чем за весь февраль. Причем рост наличной выручки наблюдается во всех сегментах – от премиальных супермаркетов, до магазинов у дома. Аналогичная динамика и по выручке аптек. Здесь рост наличной выручки увеличился также примерно на треть. Медцентры, наоборот, недосчитались средств, продемонстрировав падение выручки примерно на 18% по сравнению с февралем.
А вот перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара обеспечил значительный прирост выручки у магазинов электроники. При этом клиенты МКБ увеличили и безналичные траты: на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, еще больше – на 70% - увеличились расходы на аптеки.  

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране клиенты многих банков, включая МКБ, стали чаще расплачиваться картой, - отмечает заместитель директора департамента развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Глеб Забелин. – Но значительное количество граждан продолжают активно использовать наличные, в марте они стали еще больше тратить в магазинах. Сейчас уместно говорить не о сокращении наличных в рознице, а о резком увеличении, особенно в отдельных сегментах».

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