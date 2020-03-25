В РФ выявили 163 новых случая коронавируса
12:05 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы
163 новых случая коронавируса в РФ. Об этом сообщает вице-премьер России, глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 658 человек. Из них — 420 находятся в Москве. Суточный прирост числа больных увеличился почти втрое.
Под наблюдением в рамках самоизоляции в РФ находятся 112 тысяч человек.
По словам Голиковой, к тестированию на коронавирус приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Петербурге.
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