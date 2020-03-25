В РФ выявили 163 новых случая коронавируса

12:05 Источник: Эхо Москвы

163 новых случая коронавируса в РФ. Об этом сообщает вице-премьер России, глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 658 человек. Из них — 420 находятся в Москве. Суточный прирост числа больных увеличился почти втрое.

Под наблюдением в рамках самоизоляции в РФ находятся 112 тысяч человек.

По словам Голиковой, к тестированию на коронавирус приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Петербурге.

Премьер РФ Мишустин поручил увеличить во всех регионах количество коек в больницах для лечения больных с коронавирусом. Эхо Москвы