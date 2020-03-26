Федеральные органы власти обязаны максимально перевести сотрудников на "удаленку" - кабмин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин РФ поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти с 27 марта перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы из-за коронавируса.

"Осуществить с 27 марта перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей", - говорится в размещенном на сайте правительства перечне решений по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, региональным органам власти рекомендовано приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных" мероприятий, ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.