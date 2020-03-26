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Путин допустил в будущем возможность рассрочки по налогам, уплату которых отложат

15:12 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин допустил возможность в дальнейшем рассрочки по уплате налогов, по которым на время пандемии коронавируса будет введена отсрочка платежей. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Один из участников встречи, комментируя решение президента о такой отсрочке по налогам на полгода, указал на необходимость заранее прописать параметры постепенной выплаты этих отсроченных платежей, "чтобы предприниматель спустя шесть месяцев не всю сумму долга отдавал, а была бы гибкая рассрочка, например, годовая". По словам бизнесмена, это позволит смягчить ситуацию с налоговой задолженностью предпринимателей по окончании действия предложенной президентом меры.

"Мне кажется, что это вполне логично. Это нужно как следует проработать с Минфином, потому что [есть] фискальные вещи, на которые он рассчитывает. Мы посчитаем обязательно", - ответил ему Путин.

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