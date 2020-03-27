Мантузов назвал оправданным предложение ФЗНЦ разорвать дипотношения с ПНС Ливии

21:27

Руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич выступил с обращением к Госдуме РФ, МИД РФ и Совфеду. Он призвал разорвать дипломатические отношения с ливийским Правительством национального согласия. Общественник напомнил о Схиратских соглашениях, по которым полномочия ПНС истекли еще в 2018 году.

Он указал, что из-за просроченного мандата ПНС не имеет права участвовать в международной политике и иметь дипломатические отношения с другими государствами. Малькевич также обратил внимание на состав ПНС, куда входят бандформирования и террористические группировки.

Его инициативу поддержал Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами.

Он также рассказал, что Палата представителей – единственный законный орган власти в стране, и напомнил, что ПНС должно было решить ливийский кризис без внешнего содействия.

