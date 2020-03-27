Мантузов назвал оправданным предложение ФЗНЦ разорвать дипотношения с ПНС Ливии
21:27 27.03.2020
Он указал, что из-за просроченного мандата ПНС не имеет права участвовать в международной политике и иметь дипломатические отношения с другими государствами. Малькевич также обратил внимание на состав ПНС, куда входят бандформирования и террористические группировки.
Его инициативу поддержал Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами.
Он также рассказал, что Палата представителей – единственный законный орган власти в стране, и напомнил, что ПНС должно было решить ливийский кризис без внешнего содействия.
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