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НОВОСТИ

Мантузов назвал оправданным предложение ФЗНЦ разорвать дипотношения с ПНС Ливии

21:27 27.03.2020

Руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич выступил с обращением к Госдуме РФ, МИД РФ и Совфеду. Он призвал разорвать дипломатические отношения с ливийским Правительством национального согласия. Общественник напомнил о Схиратских соглашениях, по которым полномочия ПНС истекли еще в 2018 году.
Он указал, что из-за просроченного мандата ПНС не имеет права участвовать в международной политике и иметь дипломатические отношения с другими государствами. Малькевич также обратил внимание на состав ПНС, куда входят бандформирования и террористические группировки.
Его инициативу поддержал Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами.
Он также рассказал, что Палата представителей  – единственный законный орган власти в стране, и напомнил, что ПНС должно было решить ливийский кризис без внешнего содействия.

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