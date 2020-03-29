Песков рассказал, как создавался текст обращения Путина к гражданам 25 марта
14:58 29.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение обратиться к россиянам было принято президентом России Владимиром Путиным накануне его телеобращения. Выработка формулировок началась ночью перед выступлением российского лидера с речью, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Совещание длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям. И за ночь, собственно, вырабатывались формулировки. И утром, и первую половину следующего дня дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил", - сказал Песков.
Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.
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