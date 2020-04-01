Несмотря на пандемию в РФ начался весенний призыв

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весенняя призывная кампания стартовала в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая.

Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля Вооруженные силы РФ пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года, но на 3 тыс. человек больше, чем было призвано на службу в предыдущую призывную кампанию - осенью прошлого года.

Призыв будет проводиться в 83 субъектах РФ за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где, согласно законодательству, призывные мероприятия проводятся только осенью.

Этой весной кампания проходит на фоне пандемии. Поэтому Минобороны принимает особые меры, чтобы обезопасить призывников.