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НОВОСТИ

Более 1000 россиян вывезли из Индии

09:00 01.04.2020 Источник: Известия

Больше 1000 россиян вывезли из Индии с 22 марта четырьмя самолетами российских авиакомпаний. Об этом 1 апреля пишет «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Индии Николая Кудашева.

Он сообщил, что в Москву «вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 406 пассажиров». Как отмечает телеканал «360», среди пассажиров было четверо грудных детей. Также 150 россиян, не попавших на самолет, получили помощь от дипломатического представительства.

Посол отметил, что это уже второй рейс, а первый вылетел 25 марта. Кудашев добавил, что «из Гоа двумя рейсами ГТК «Россия» вывезено 259 пассажиров», пишет сайт kp.ru.

«Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более 1000 человек», — приводит слова посла RT.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва» 31 марта, на 1 апреля запланировано шесть рейсов для вывоза россиян из Индии, Туниса и Таиланда. Из них четыре рейса в региональные международные аэропорты — Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск. С 31 марта прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.  Известия

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