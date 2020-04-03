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Трамп счел "чрезвычайно любезным жестом со стороны Путина" переданные Россией медикаменты

10:05 03.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва сделала любезный жест Вашингтону, оказав медицинскую помощь Соединенным Штатам во время пандемии коронавируса COVID-19. Он пояснил, что президент России Владимир Путин сам ее предложил.

«Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: “спасибо, не стоит” или “спасибо”. Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: “беру”»,— сказал господин Трамп во время пресс-конференции (цитата по ТАСС). Коммерсантъ

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