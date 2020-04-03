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По данным ВОЗ число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 76 190 человек

22:15 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло более чем на 76 тыс., около 5 тыс. человек умерли. Об этом сообщила в пятницу в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 11:00 мск 3 апреля в мире было зарегистрировано 972 640 заболевших и 50 325 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 76 190 человек, а количество летальных исходов - на 4 826.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 542 145 и 37 106 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 39 139, а умерших - на 3 502.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 247 473 человека, 5 600 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 3 апреля там зафиксированы 108 930 заболевших и 3 760 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 213 600. Далее следуют Италия (115 242), Испания (110 238), Китай (82 802) и Германия (79 696).

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