Правительство РФ утвердило меры по поддержке граждан, которые не могут вернуться в страну

19:20 Источник: Интерфакс

Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт кабинета министров.

Согласно правилам, Минкомсвязи должно обеспечить запуск и функционирование на едином портале государственных и муниципальных услуг электронной формы заявления об оказании помощи и направлять ежедневно сводную информацию в МВД и МИД РФ для проведения необходимых проверочных мероприятий в отношении представленной нуждающимися в помощи россиянами информации.

МВД в свою очередь должно ежедневно представлять в МИД России информацию о результатах проверочных мероприятий. Министерство транспорта должно ежедневно представлять в МИД России и Минкомсвязи информацию о гражданах, возвратившихся на территорию РФ. При этом внешнеполитическое ведомство должно представлять списки лиц, получивших помощь, в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности РФ.

Согласно положению, МИД России оказывает социальную помощь гражданам, которые не имеют возможности вернуться в Россию из-за принятых государством мер по борьбе с коронавирусом.

Претендовать на поддержку могут россияне, которые имеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с 16 марта 2020 года по 31 мая 2020 года. При этом, помощь оказывается с даты возвращения в Россию, указанной в билетах до фактического приезда на родину.

В документе отмечается, что россияне, у которых нет проездных документов на возвращение в указанный срок, могут претендовать на помощь согласно постановлению правительства "Об утверждении Положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию".

"Для получения помощи гражданин Российской Федерации заполняет на едином портале государственных и муниципальных услуг электронную форму заявления об оказании помощи согласно приложению", - говорится в документе.

При рассмотрении заявления будет проверяться достоверность указанных в нем фактов и выясняться обстоятельства пребывания заявителя на территории иностранного государства.

"По результатам проверочных мероприятий специально образованная комиссия министерства иностранных дел Российской Федерации в течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе или о прекращении помощи", - говорится в положении.

Заявитель должен получить ответ по смс или посредством электронной почты. Таким же способом заявитель будет проинформирован о дате и времени прибытия рейса для вывоза россиян.

"Помощь оказывается гражданам РФ, в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. Оказание помощи осуществляется не позднее, чем через 24 часа с момента принятия специально образованной комиссией МИД России решения на основании 3 платежных документов, направляемых МИД РФ в Федеральное казначейство, для перечисления денежных средств в российских рублях на банковский счет заявителя, открытый в банке РФ", - говорится в документе.