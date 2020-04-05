МВД: Мужчину на Патриарших задержали за невыполнения требований полиции
00:39 05.04.2020
«Согласно указу мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха… Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», - сообщает ГУ МВД.
После этого полицейские задержали мужчину и доставили в ОМВД Хамовники. Как отмечают полицейские, в течении нескольких часов задержанный отказывался называть свое имя. В его отношении составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)». Собаку, с которой гулял горожанин, забрала его жена.
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