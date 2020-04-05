Год боев за столицу Ливии унес свыше 4,3 тысяч жизней - доклад

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 4,3 тысяч человек стали жертвами продолжающихся уже год боев за столицу Ливии. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал "Эфригейтньюс" со ссылкой на данные Национального комитета по правам человека.

"В столкновениях за Триполи за год погибли 4387 человек, в том числе 506 гражданских лиц, ранения получили 12753 человека, включая 800 мирных жителей", - отмечается в докладе. Среди жертв - 41 медицинский работник, 64 женщины и 81 ребенок.

Общее число перемещенных лиц в результате вооруженного конфликта между силами контролирующего главный город страны Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара достигло 342 тыс. как из столицы, так и прилегающих к ней пригородов и расположенных на подступах населенных пунктов. Большинство из них - дети, женщины, больные, инвалиды и пожилые люди, которые, как отмечают правозащитники, являются "наиболее уязвимыми возрастными и социальными группами".

В частности, согласно данным комитета, среди беженцев - 90 тыс. несовершеннолетних, в срочной гуманитарной помощи по всей стране нуждаются 800 тыс. жителей, а порядка 200 тыс. детей не имеют доступа к школьному образованию из-за ситуации в сфере безопасности и непрекращающихся нападений на учебные заведения. Пропавшими без вести числятся порядка 200 человек, в том числе 70 гражданских, отмечено 60 случаев гибели под пытками среди задержанных обеими сторонами конфликта, зафиксировано 27 расправ над военнопленными без суда и следствия.