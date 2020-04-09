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УЕФА может сократить число городов чемпионата Европы 2020 года - СМИ

11:05 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы - 2020. Об этом сообщает Daily Mail.

В УЕФА опасаются, что Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией.

Чемпионат Европы на данный момент должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет на групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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