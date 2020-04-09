Эксперт предупредил, что госрегулирование цен может привести к дефициту
17:00 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Инициатива правительства по ограничению роста цен на продукты неминуемо приведет к исчезновению товаров из магазинов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
«Этого делать не надо, как только государство начинает регулировать цены, надбавки, так товары исчезают. Это действует, к сожалению, как закон, мы это много раз проходили. Уж советская экономика так прошла, что потом долго расхлебывали, тотальный товарный дефицит был и важнейшая причина — как раз госрегулирование цен», — сказал он.
Экономист призвал воспользоваться существующими механизмами борьбы с ценовыми всплесками, в частности, мониторингу Федеральной антимонопольной службы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
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