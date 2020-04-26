"Роснефть" проводит масштабные исследования арктических животных
13:29 26.04.2020
Компания «Роснефть» в 2020-2023 года организует восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях, в рамках программы оценки устойчивости арктических экосистем, исследуя ключевые виды животных в Арктической зоне РФ. В экспедициях будут участвовать ведущие ученые из крупнейших российских исследовательских центров: института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Сибирского федерального университета. Масштаб предстоящих исследований обещает быть уникальным для истории изучения региона.
«Стратегия Компании нацелена на максимально бережное отношение к окружающей среде, сохранение биологического разнообразия», – отметил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Роснефть» выполняет специальную программу сохранения биологического разнообразия, стараясь обеспечить безопасное освоение Арктики и сохранение ее уникальных экосистем. Программа предусматривает исследования морских экосистем, наблюдение за видами животных, которые являются индикаторами экосистемы Арктики, а также оценку чувствительности территории и мест обитания, разработку рекомендаций по организации мониторинга состояния экосистем.
Эта программа – продолжение масштабных исследований белых медведей, моржей и северных оленей, выполненных «Роснефтью» в 2014-2018 годах, по итогам которых был собран и систематизирован уникальный научный материал о современном состоянии животных обитающих в Арктике. В рамках экспедиций планируется провести более 170 часов авиационных исследований, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов, аэросъемку на площади более 500 тыс. кв. км. В ходе более 200 суток полевых наблюдений будет произведено мечение и кольцевание более 100 животных и птиц, отобрано более 1000 биологических образцов для последующего лабораторного анализа. После проведения полевых исследований анализ полученных материалов будет производиться в 10 лабораториях страны.
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