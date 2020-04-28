Почти половина заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
22:00 28.04.2020 Источник: RNS
Почти половина заболевших коронавирусом в России на данный момент – 45% – не имеют симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Важным позитивным фактором тенденции эпидемиологического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов. И если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%», – сказала она. RNS
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