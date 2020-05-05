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НОВОСТИ

Акция "Telegram-Врачам" за три дня собрала 870 тысяч рублей

12:32 05.05.2020

Российские авторы Telegram-каналов и пользователи мессенджера объединились для помощи врачам, которые стоят на передовой во время пандемии COVID-19 и борются за жизни россиян. Инициатором акции «Telegram-Врачам» выступил канал “Медиатехнолог”, который внес первоначальный взнос в 100 тыс. рублей. За первые дни к акции присоединились и другие популярные в России каналы, которые общими усилиями с 1 по 4 мая смогли собрать больше 870 тыс. рублей. На собранные деньги в больницы поставляют горячее питание для медиков.

К инициативе авторов анонимных каналов присоединились ресторан «Oxus» и сервис по доставке еды «Варламов Есть», которые готовят и доставляют еду в больницы по себестоимости. Организаторы акции заявляют, что, собрав миллион рублей, они смогут накормить 4000 врачей и медработников, борющихся с коронавирусом по всей России.

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