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Онищенко рассказал как живет и как себя "чувствует" коронавирус COVID-19

17:45 08.05.2020 Источник: Спорт-Экспресс/Интерфакс

Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко уточнил, что на наружной части медицинских масок Covid-19 может жить до семи дней, на внутренней - четыре, на одежде погибает за сутки, а на банкнотах и стекле - на четвёртый день.

"При 37° вирус погибает на второй день. При 56° - через полчаса, при увеличении температуры до 70° - время инактивации 5 минут", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что относительно этих данных ссылается на группу ученых из медицинской школы Гонконгского университета.

"Что касается наружного слоя медицинских масок, вирус может выявляться до семи дней. На внутренней - он остается активным в течение четырёх суток", - сказал Онищенко.

По его словам, "коронавирус устойчив на гладких поверхностях, а на папиросной бумаге, на салфетках он не обнаруживается уже через три часа".

"На поверхности обработанной древесины и ткани, в том числе одежды, - через 24 часа уже не обнаруживается. На банкнотах и стекле - на четвёртый день", - отметил депутат.

Онищенко также обратил внимание, что "вирус стабилен при плюс 4 градусах Цельсия, а 4 градуса - это температура холодильника, там он хорошо сохраняется".

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