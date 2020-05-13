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Пол Манафорт освобожден из тюрьмы из-за коронавируса

19:20 13.05.2020 Источник: Газета.Ru

Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, отбывающий наказание за отмывание денег, переведен из тюрьмы под домашнее заключение на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, 71-летний Манафорт был освобожден из тюрьмы в Пенсильвании, и оставшуюся часть срока своего заключения будет отбывать дома.

Решение о его переводе под домашнее заключение было принято по просьбе адвокатов, которые заявили, что Манафорт подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за его возраста и условий содержания в тюрьме.

При этом, как отмечают источники, в тюрьме не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Манафорт в 2019 году был обвинен в налоговом мошенничестве и заговоре против США. В частности, в 2016 году его заподозрили в нелегальном получении более $12 млн от экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Он должен был быть освобожден от тюремного заключения 4 ноября 2024 года.  Газета.Ru

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