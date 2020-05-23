Данные по распространению коронавируса в России на 23 мая
11:10 23.05.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России подскочил до 9,4 тыс., число умерших снизилось до 139, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 434 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3966 (42,0%) без клинических проявлений", - говорится в сводке штаба, опубликованной в субботу.
Ранее три дня подряд прирост не превышал отметки в 9 тыс.: 21 и 22 мая был порядка 8,8 тыс., 20 мая 8,7 тыс. Показатель вернулся к значениям недельной давности (так, 16 мая было 9,2 тыс.). Темп прироста остается относительно стабильным последние три дня, в субботу составил +2,89% (22 мая +2,80%, 21 мая +2,87%, 20 мая +2,92%).
Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 335 тыс. 882 случаев коронавирусной инфекции, отмечает штаб. Россия все еще удерживает второе место в мире по этому показателю, но Бразилия уже подошла вплотную (с 330,9 тыс. случаев, суточным приростом в 20,8 тыс. диагнозов) и в воскресенье сместит РФ на третье место антирейтинга. На первой строке по-прежнему США, где выявлено 1,60 млн случаев Covid-19.
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