Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»

11:03 Источник: НГ-Online

11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции . «Окаянные дни» — это 10 историй, снятых в формате скринлайф (зритель видит только то, что происходит на экране того или иного девайса — компьютера, планшета или смартфона).

Сценарий «Окаянных дней» написал Семен Слепаков в соавторстве с Максимом Туханиным, а вот режиссеров было много. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, два - Ирина Вилкова, и по одной серии - Петр Буслов , Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.

Роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Александр Ильин, Ольга Дибцева.

Вера Цветкова