Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11:03 08.06.2020 Источник: НГ-Online
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции . «Окаянные дни» — это 10 историй, снятых в формате скринлайф (зритель видит только то, что происходит на экране того или иного девайса — компьютера, планшета или смартфона).
Сценарий «Окаянных дней» написал Семен Слепаков в соавторстве с Максимом Туханиным, а вот режиссеров было много. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, два - Ирина Вилкова, и по одной серии - Петр Буслов , Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.
Роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Александр Ильин, Ольга Дибцева.
Вера Цветкова
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