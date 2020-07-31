Задержанные граждане России не собирались лететь из Минска в Стамбул - СК Белоруссии
21:35 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные в Белоруссии граждане России не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телеканала ОНТ.
"Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались", - сказал представитель Следственного комитета.
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