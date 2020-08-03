Истребители Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа

10:05 Источник: РБК

Израильские истребители нанесли удар по целям в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракеты с палестинской территории – пояснила армейская пресс-служба. По данным военных, в ходе налета были поражены террористические цели ХАМАС, в том числе завод по производству бетона для строительства тоннелей.

Накануне вечером радикалы выпустили одну ракету по израильской территории. Снаряд был перехвачен системой ПВО. В прошлый раз подобный инцидент происходил почти месяц назад. Тогда израильская сторона также отреагировала авиаударом. Эхо Москвы