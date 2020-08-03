Истребители Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа
10:05 03.08.2020 Источник: РБК
Израильские истребители нанесли удар по целям в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракеты с палестинской территории – пояснила армейская пресс-служба. По данным военных, в ходе налета были поражены террористические цели ХАМАС, в том числе завод по производству бетона для строительства тоннелей.
Накануне вечером радикалы выпустили одну ракету по израильской территории. Снаряд был перехвачен системой ПВО. В прошлый раз подобный инцидент происходил почти месяц назад. Тогда израильская сторона также отреагировала авиаударом. Эхо Москвы
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