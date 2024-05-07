Китай никогда не забудет о бомбардировке НАТО посольства в Белграде — Си Цзиньпин
10:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай будет помнить про атаку авиации НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году. Об этом заявил Си Цзиньпин в статье для издания Politika перед началом визита в Сербию.
«Двадцать пять лет назад НАТО подвергла бомбардировке посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста — госпожа Шао Юньхуань, господин Сюй Синху и его жена Чжу Ин, — сказал он. — Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории».
Он добавил, что китайско-сербская дружба, скрепленная кровью, останется в общей памяти китайского и сербского народов.
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