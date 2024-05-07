Осужденному за госизмену Владимиру Кара-Мурзе* присудили Пулитцеровскую премию
10:05 07.05.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимиру Кара-Мурзе* (признан иностранным агентом) присудили Пулитцеровскую премию. Осуждённый на 25 лет строгого режима за госизмену журналист стал лауреатом за серию колонок для газеты The Washington Post.
«Несмотря на пребывание в заключении с апреля 2022 года, Кара-Мурза продолжает использовать свою роль колумниста», — отметило издание.
В сентябре его этапировали из СИЗО «Водник» в омскую колонию. "Говорит Москва"
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