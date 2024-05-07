Осужденному за госизмену Владимиру Кара-Мурзе* присудили Пулитцеровскую премию

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимиру Кара-Мурзе* (признан иностранным агентом) присудили Пулитцеровскую премию. Осуждённый на 25 лет строгого режима за госизмену журналист стал лауреатом за серию колонок для газеты The Washington Post.

«Несмотря на пребывание в заключении с апреля 2022 года, Кара-Мурза продолжает использовать свою роль колумниста», — отметило издание.

В сентябре его этапировали из СИЗО «Водник» в омскую колонию. "Говорит Москва"