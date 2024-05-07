Польша закупит в США аэростаты для наблюдения за небом Украины и Белоруссии — ТВ
10:20 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша во второй половине мая подпишет с США договор о покупке нескольких аэростатов Barbara, способных контролировать воздушное пространство Украины, Белоруссии и Калининградской области РФ. Об этом со ссылкой на главу польского Агентства по делам вооружений генерала Артура Куптеля сообщает телеканал Polsat.
«Остались только детали [договора], которые нужно доработать, чтобы мы могли поставить подпись под этим документом», — цитирует генерала телеканал.
По его данным, размещенные на постоянной основе вблизи границ аэростаты будут способны эффективнее, чем наземные радиолокационные станции, засекать воздушные цели, летящие на малых высотах. «Мы будем в состоянии наблюдать за каждым объектом, который мог бы несанкционированно оказаться на территории нашей страны, на территории НАТО. Мы сможем принять предварительные меры, чтобы нейтрализовать угрозу», — сказал Куптель.
По словам генерала, Польша станет первым государством в Европе, которое получит в свое распоряжение такие разведывательные аэростаты.
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