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Украина получит первые истребители F-16 в июле, утверждает депутат Рады

11:20 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые истребители F-16 будут поставлены на Украину в июле. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Есть информация, что выпуск первых украинских пилотов планируется к концу мая. Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле», — написал он.

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