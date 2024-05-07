Украина получит первые истребители F-16 в июле, утверждает депутат Рады

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые истребители F-16 будут поставлены на Украину в июле. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Есть информация, что выпуск первых украинских пилотов планируется к концу мая. Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле», — написал он.