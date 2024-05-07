27 июня в Москве пройдет технологическая конференция Сбера GigaConf

11:10

Конференция GigaConf (ранее – SmartDev) пройдет 27 июня в Москве в креативном пространстве «Дизайн-завод». На один день оно станет местом, где участники будут обмениваться опытом создания передовых технологических решений и обсуждать влияние AI- и Open Source технологий на ИТ-индустрию, сообщает пресс-служба Сбера.

«Сегодня ИТ-рынок движется по направлению к AI-технологиям, и важно, чтобы российские разработчики имели все необходимые инструменты для создания передовых технологических решений в условиях быстро меняющегося цифрового мира, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО Сбербанка. – GigaConf призвана стать той площадкой, где IT-сообщество сможет обменяться знаниями, получить ценные рекомендации от ведущих экспертов, попасть в комфортную атмосферу, где каждый сможет найти что-то полезное для себя, вне зависимости от уровня своих навыков. GigaConf пройдет на открытом воздухе – это отличный вариант для эффективного нетворкинга и неформального общения».

GigaConf будет полезна разработчикам, архитекторам, ML-специалистам и представителям ИТ-отделов бизнеса, который смогут прокачать свои навыки в следующих темах:

– инструменты и сервисы разработчика (Developer Tools), включая интегрированные среды разработки (IDE) и системы работы с исходным кодом;

– сервисы для повышения производительности разработки с учетом использования AI и современных CI-/CD- инструментов, в том числе, Open Source, например, GitVerse;

– технические аспекты реализации хранилищ и сложных конвейеров данных;

– передовые практики в области безопасности приложений;

– проектирование и интеграция сложных информационных систем;

– управление большими данными для систем искусственного интеллекта;

– использование ML для решения конкретных бизнес-задач.

Кроме того, музыкальной программе организаторы уделили особое внимание – вечером гостей ждет сет от легендарной рок-группы.

Участие в GigaConf 2024 бесплатное, нужно только предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Количество мест ограничено, поэтому необходимо дождаться письма с подтверждением офлайн-участия или подключиться к онлайн-трансляции. Ряд сессий будет переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ), что сделает их доступными более широкому кругу зрителей и участников.

Для тех, кто хочет стать спикером конференции и выступить с докладом, объявлен открытый Call For Papers. Для подачи заявки нужно внимательно ознакомиться с информацией на сайте и заполнить заявку до 15 мая 2024 года.