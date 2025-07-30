Туристы РФ, по предварительным данным, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке — РСТ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке, жалоб нет. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет», — говорится в сообщении. «По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7-8 тыс. туристов», — сообщили в РСТ.