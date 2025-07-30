За полгода приставы взыскали с должников 584 млрд руб., в том числе 177 млрд — в бюджет
10:05 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские приставы взыскали с должников в первом полугодии этого года свыше 584 млрд руб., в том числе 177,2 млрд руб. перечислено в бюджетную систему. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, где подвели итоги работы за первое полугодие.
Всего в первом полугодии 2025 года на исполнении приставов находилось 91,9 млн исполнительных производств, что на 5 млн больше, чем в первом полугодии 2024-го.
«В целях соблюдения прав социально уязвимых категорий населения в первом полугодии 2025 года по заявлениям граждан, поступившим в территориальные органы ФССП России, в рамках 1,3 млн исполнительных производств должникам обеспечено сохранение [от взыскания] прожиточного минимума», — отметили в ФССП.
За полугодие взыскано 3,2 млрд руб. задолженности по заработной плате, а по исполнительным производствам о взыскании ущерба от преступлений взыскано почти 13 млрд руб. — в два раза больше, чем в первом полугодии 2024 года.
С начала года судебные приставы установили местонахождение свыше 35 тыс. должников, более 23 тыс. из которых — должники по алиментам. Также разыскано почти 6 тыс. автотранспортных средств должников.
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