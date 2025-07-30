Аномальная жара на 10 градусов выше нормы ожидается в 5 округах РФ — Вильфанд
09:32 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномально высокая температура воздуха в ближайшие дни прогнозируется в пяти округах России. Показатель будет превышать климатическую норму на 6-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Аномально жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии температура в ближайшие дни составит от 29 до 32 градусов из-за антициклона и облачной погоды. Аномалия выше нормы — 7-8 градусов. И 28-33 градуса в Ленинградской области ожидается, что тоже очень много, в Московской области не будет таких температур», — сказал он.
Вильфанд уточнил, что по Центральному федеральному округу прогнозируется температура до 31 градуса, выпущены штормовые предупреждения. Сильная жара ожидается и на юге страны, в Адыгее и Крыму температура в ближайшие дни может достигать 40 градусов, в Калмыкии — плюс 42. «В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до 38 градусов. Обычно море является сглаживающим фактором, но сейчас происходит сильная адвекция теплых воздушных масс из регионов Ближнего Востока. На Северном Кавказе жара сильнейшая, в Чеченской республике на 7-8 градусов температура выше нормы с максимальным значением 36 градусов. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — до 38 градусов», — отметил метеоролог.
Он также добавил, что высокая температура будет наблюдаться и на Дальнем Востоке. На Чукотке с 31 июля и до 2 августа температура будет на 6-7 градусов выше нормы, максимальное значение составит 26-27 градусов. На Сахалине в тот же период прогнозируется до 29 градусов, в Якутии — до 31 градуса, в Хабаровском крае — до 32, что на 6-10 градусов выше нормы.
Новости
- 10:20 30.07.2025
- Армии стран ЕС удовлетворяют лишь 50% требований НАТО — еврокомиссар
- 10:05 30.07.2025
- За полгода приставы взыскали с должников 584 млрд руб., в том числе 177 млрд — в бюджет
- 10:00 30.07.2025
- Туристы РФ, по предварительным данным, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке — РСТ
- 09:20 30.07.2025
- Трамп пошел на уступки Китаю на фоне предстоящей торговой сделки и возможного саммита — WP
- 09:05 30.07.2025
- После землетрясения в Северо-Курильском районе прошло четыре волны цунами
- 09:00 30.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Брянской областью
- 21:13 29.07.2025
- Трамп собирается уже через 10 дней ввести пошлины в отношении РФ, но не знает повлияют ли они на Москву
- 20:35 29.07.2025
- Трамп сам будет принимать решение по вопросу продления тарифной паузы в отношении КНР - Бессент
- 19:35 29.07.2025
- После переговоров в Стокгольме тарифное перемирие между США и Китаем продлено - СМИ
- 19:00 29.07.2025
- Жалобы на банки выросли на 28,6% - ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать