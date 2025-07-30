Трамп пошел на уступки Китаю на фоне предстоящей торговой сделки и возможного саммита — WP
09:20 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа пошла на ряд серьезных уступок Китаю из-за желания избежать обострения отношений на фоне переговоров о торговой сделке и возможного саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post (WP).
По ее данным, в соответствии с просьбой Пекина США не только отложили визит главы оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюна (также известен как Веллингтон Гу) в июне этого года, но и убедили главу тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от запланированных ранее на август остановок в США.
Как указали источники издания, лидер Тайваня планировал во время своей рабочей поездки в Латинскую Америку сделать остановки в Нью-Йорке и Далласе. Один из собеседников указал, что администрация Трампа попросила главу администрации острова не посещать крупные американские города. «Они не сказали однозначного нет, но выдвинули столько ограничений [для остановок Лай Циндэ на территории США], что стало ясно: они не хотят этого», — приводит The Washington Post слова источника.
По сведениям одного из собеседников газеты, Пентагон недавно передал в Белый дом свое предложение о поставке военной помощи Тайваню, однако не получил ответа. Критики также выразили обеспокоенность шагами администрации Трампа по снятию ограничений на продажу полупроводников для ИИ в Китай, указывает издание.
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