Армии стран ЕС удовлетворяют лишь 50% требований НАТО — еврокомиссар
10:20 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армии стран Европы лишь на 50% соответствуют требованиям, выдвинутым НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.
По его словам, европейские армии «имеют лишь 50% от того, что необходимо иметь в соответствии с целями НАТО». Как отмечает Euractiv, в настоящее время Еврокомиссия занимается разработкой планов по увеличению военных расходов, а также побуждает страны ЕС активно использовать займы в рамках плана SAFE, предусматривающего кредитную линию на 150 млрд евро на закупки оружия.
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