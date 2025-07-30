Армии стран ЕС удовлетворяют лишь 50% требований НАТО — еврокомиссар

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армии стран Европы лишь на 50% соответствуют требованиям, выдвинутым НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

По его словам, европейские армии «имеют лишь 50% от того, что необходимо иметь в соответствии с целями НАТО». Как отмечает Euractiv, в настоящее время Еврокомиссия занимается разработкой планов по увеличению военных расходов, а также побуждает страны ЕС активно использовать займы в рамках плана SAFE, предусматривающего кредитную линию на 150 млрд евро на закупки оружия.