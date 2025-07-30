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Российские приставы на 21% увеличили объем взысканных алиментов в текущем году

11:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские приставы в этом году увеличили на 21% объем взысканных долгов по алиментам. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, где подвели итоги работы за первое полугодие.

«За первое полугодие судебные приставы взыскали 45,5 млрд рублей задолженности по алиментам, это на 7,9 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, превысила 91%», — сообщили в ФССП. В первом полугодии 2024 года доля исполнительных производств, по которым выплачивались алименты, составляла 89%.

Благодаря применению к должникам комплекса принудительных мер в рамках более 3 тыс. исполнительных производств обеспечены жильем дети-сироты.

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