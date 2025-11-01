ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«По Яворовскому полигону был нанесен удар», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что удары пришлись, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ.