Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет — Bild

09:30 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская компания CGI Group, специализирующаяся на вопросах безопасности и аналитике, рассказала, что ей через даркнет предложили приобрести часть украденных в Лувре драгоценностей. Об этом пишет газета Bild.

«Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, назвавшийся представителем воров. Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства через даркнет, и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ» — сказал изданию генеральный директор компании Цвика Наве. Общение началось через сайт CGI, а затем переместилось в даркнет, отметил он. Глава компании сказал, что после долгих проверок они пришли к выводу, что неизвестный человек действительно «владел как минимум частью украденных драгоценностей». CGI Group сообщила в правоохранительные органы Франции, однако это не помогло вернуть украденные произведения искусства.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами — выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро, заявляла прокурор Парижа Лор Беко.

