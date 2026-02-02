США направили к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле, и надеются на сделку — Трамп
22:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты направили к Ирану еще более значительные силы, чем к Венесуэле, и рассчитывают на заключение сделки c Тегераном, однако готовы и к иному развитию событий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«У нас есть большая флотилия, армада, — вы можете называть ее, как хотите, — которая сейчас направляется к Ирану. Она даже больше той, что была у нас в Венесуэле», — сказал он журналистам при подписании в Белом доме ряда новых указов.
«Сейчас мы отправляем в Иран еще больше кораблей и, надеюсь, мы заключим сделку. Если мы достигнем сделки, это будет хорошо. Если мы ее не заключим, то посмотрим, что будет», — добавил американский лидер.
