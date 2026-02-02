0
Давление Запада на партнеров РФ по ВТС только выросло в 2025 году — Путин

22:40 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Давление со стороны стран Запада на партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) только выросло в прошедшем году, однако Москва выполнила все экспортные контракты. Это отметил российский лидер Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС.

«В прошедший период система военно-технического сотрудничества продолжала действовать в непростых условиях. Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией», — заметил глава государства.

«Однако, несмотря на все эти попытки, наши экспортные контракты устойчиво выполнялись», — подчеркнул он.

