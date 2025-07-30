Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Брянской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три украинских беспилотника уничтожены за ночь над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

«30 июля с 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — сообщили там.