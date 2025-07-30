После землетрясения в Северо-Курильском районе прошло четыре волны цунами

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре волны цунами зафиксировали в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения. Об этом сообщил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

«Прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 метров. <…> До сих пор не отменена тревога цунами в цунамиопасной зоне — это территория, прилегающая к порту. Город (Северо-Курильск — прим. ТАСС) находится в цунамибезопасной зоне. По городу тревога цунами не объявлялась», — сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что тревога в связи с угрозой цунами была объявлена по всем Курилам.

Около 2,7 тыс. человек эвакуированы на Курилах в безопасные районы из-за угрозы цунами из-за землетрясения на Камчатке, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сказал собеседник агентства.