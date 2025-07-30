США настаивают на обязательстве Ливана разоружить «Хезболлах» для возобновления диалога

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты требуют от Ливана принятия формального обязательства по разоружению шиитского движения «Хезболлах» для возобновления переговоров о прекращении операции Израиля и выводе его сил с территории арабской республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источников агентства, без соответствующего постановления ливанского правительства США более не намерены отправлять в Бейрут своего спецпредставителя на Ближнем Востоке Тома Баррака. Кроме того, Соединенные Штаты не станут оказывать давления на Израиль с целью прекратить авиаудары или вывести его подразделения с юга Ливана.

«США говорят: больше никаких визитов Баррака, никакого обмена документами — совет министров должен принять решение, и тогда мы продолжим обсуждение», — сказал источник Reuters в Ливане. Источники агентства сообщили, что усиливающееся американское давление вызывает опасения у властей Ливана, поскольку в случае их отказа взять на себя обязательство разоружить «Хезболлах», Израиль может увеличить количество ударов, в том числе по столице страны. Сообщается, что в этой связи премьер-министр Ливана Наваф Салам планирует созвать заседание кабинета в ближайшее время.

19 июня в ходе визита в Бейрут Том Баррак предложил разработать график передачи отрядами «Хезболлах» своих вооружений ливанской армии к ноябрю нынешнего года.