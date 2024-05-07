Хакеры совершили кибератаку на Минобороны Британии — Sky News
10:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании, в результате атаки похищены данные чиновников и действующих военнослужащих. Как утверждал телеканал Sky News со ссылкой на источники, мошенники якобы связаны с КНР.
По их данным, 7 мая представители правительства Соединенного Королевства в связи с кибератакой выступят с заявлением в парламенте. При этом Sky News подчеркнул, что британские власти не собираются напрямую обвинять Китай в злонамеренных действиях. Отмечается, что были взломаны системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего хакеры получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников Минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих.
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