Курс евро опустился ниже 98 рублей
09:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 98 руб. впервые с 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:00 мск евро снижался на 0,81%, до 97,64 руб. К 07:07 мск евро находился на уровне 98,46 руб. (+0,02%). В то же время курс доллара снижался на 0,03%, до 91,32 руб., курс юаня был на уровне 12,65 руб. (+0,04%).
На открытии валютных торгов на Мосбирже доллар не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 91,35 руб. Курс евро снизился на 44 коп., до 98 руб. В свою очередь курс юаня к рублю уменьшился на 0,05 коп. и составил 12,644 руб.
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