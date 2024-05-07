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Менее половины россиян работают по специальности, полученной в вузе — опрос

11:32 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 46% россиян работает по специальности, полученной в вузе, еще 22% заняты в смежных областях. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. респондентов, имеющих высшее образование и опыт работы во всех федеральных округах России.

«За три года россиян, работающих по специальности, полученной в вузе, стало больше: 46% — плюс 6 процентных пунктов. Еще 22% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности», — говорится в исследовании.

Чаще всего по специальности работают врачи — 87% выпускников соответствующих вузов остаются в профессии, следует из опроса. Далее идут юристы (73%), бухгалтеры (61%), учителя (60%). Реже всего профильный диплом можно встретить у менеджера по работе с клиентами — 23%.

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