Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
11:05 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нелегальное попадание в США огромного числа непроверенных мигрантов — это «рецепт катастрофы» для страны. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — сказал он, выступая на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
Он охарактеризовал легальную иммиграцию в США как «кафкианский, долгий, странный процесс». «При этом можно очень просто перемахнуть через южную границу. Это очень просто. Я сам посетил нашу границу, чтобы понять, что там происходит, это пропаганда или это правда. Я поехал туда и понял: о, это правда. Окей, это безумие», — отметил миллиардер.
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