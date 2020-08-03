Жириновский сообщил о готовности выдвинуть Дегтярева в губернаторы Хабаровского края
22:00 03.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жириновский заявил о готовности выдвинуть Дегтярёва в губернаторы Хабаровского края. Это произойдёт, если бывшего главу региона Сергея Фургала приговорят к лишению свободы или запретят занимать государственные должности.
В таком случае на выборах в 2021 году кандидатом от ЛДПР будет Михаил Дегтярёв, завил в интервью радиостанции «Говорит Москва» лидер партии Владимир Жириновский.
«Если Фургал не вернётся или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярёва. Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобождён. Просто тут момент возникает — он [губернатор — прим. ГМ] же должен быть в контакте с президентом, это же вертикаль президентская.
Если он был бы мэром Комсомольска-на-Амуре, тогда он бы никакого отношения к федеральным структурам не имел. Но здесь губернатор края, руководитель территории, он должен приезжать в Москву каждый месяц, возможны встречи с президентом, с председателем правительства, Госсовет (они все участвуют). И конечно, надо, чтобы всё-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии [к Фургалу — прим. ГМ], или другой будет губернатор этого региона».
Ранее Жириновский обвинил СМИ в игнорировании митингов в Хабаровске. Лидер ЛДПР обратил внимание, что все центральные каналы в это время транслировали международную повестку.
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